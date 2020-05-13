為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的限制措施導致企業關門、社會活動減少，南韓4月失業率雖仍維持不變，但就業數創下逾20年來最大跌幅。

南韓4月失業率經調整後為3.8%，與3月持平。然而，4月受僱人數為2660萬人，較去年同期減少47萬6,000人，創下1999年2月就業數暴跌65萬8,000人以來最嚴重的衰退。以個別產業來看，4月零售與餐飲業的就業受創尤深，新增就業數較去年同期大減33萬4,000人。

因全球對南韓商品的需求下滑，以及服務業與製造業流失工作機會，即使政府推出一連串激勵措施以維持企業信貸寬鬆，但南韓今年經濟仍可能陷入萎縮。

南韓計畫推出規模超過245兆韓元的激勵措施，約占該國國內生產毛額（GDP）的10%，在新冠肺炎疫情期間提振企業與保護就業。在就業數據發布後，南韓財政部長洪楠基表示，政府計畫緊急創造逾55萬個就業機會，以保護個體戶與臨時工。

(時報資訊)