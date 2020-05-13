高雄市議員開車撞死人！民進黨高雄市議會總召韓賜村，日前駕車在高雄小港與人發生車禍，疑似被韓賜村撞的余姓鋼鐵廠員工因傷重，送醫後5天不治身亡。家屬疑因不滿警方處理態度上網爆料。網友也到韓賜村臉書留言質問，「請問韓議員有闖紅燈撞死人嗎？會開記者會嗎？」。

韓賜村畢業自大仁科技大學管理研究所碩士，過去曾任舊縣區林園鄉鄉長，有11年的國民黨黨齡，在2007年1月加入民進黨，當時高雄縣長楊秋興、高雄市長陳菊擔任入黨介紹人，至現任擔任過高雄市第1、3屆市議員

批踢踢網友在新聞報導後，刊出余姓家屬的網路貼文，稱「自己的叔叔余男本月7日下午5時22分在小港沿海一路、長興路口與開車的韓賜村發生車禍，余男因為肋骨骨折、脾臟破裂、腦幹斷裂，送醫後昏迷指數3，直至5月12日下午1時55分宣告不治。」

據悉，當時警方對肇事的韓賜村現場酒測，並無酒駕。被撞的余男，也並無酒精反應，肇責初判，疑似是韓賜村違規闖紅燈，但詳細原因仍待檢警進一步釐清。且本報記者13日曾致電韓賜村手機，但轉語音信箱，暫無回應。

網友在民進黨高雄市議員韓賜村臉書留言。(圖/翻攝自 韓賜村臉書)

據了解，高雄地方政壇人士指出，韓賜村過去在市議會質詢韓國瑜時，對韓市府較為溫和，無奈政黨政治下，質詢還是要回歸藍綠。

相關資訊爆發後，網友紛紛到韓賜村臉書留言，「請問韓議員有闖紅燈撞死人嗎？議員可以開記者會嗎？」、「支持會做事的議員，但出了人命，請議員勇於承擔」、「家屬說議員有壓新聞，這是真的嗎？」、「議員有打算道歉嗎？」。

(中時電子報)