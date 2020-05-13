汽車傳動系統鍛壓件廠江興鍛壓第一季營收及獲利，遭新冠肺炎疫情攪局而下滑，從去年同期0.76元降至0.4元。4月大陸市場出貨雖回到去年同期九成，但歐美相繼封城而無法正常出貨，致使4月及前4月合併營收都衰退。大陸出貨逐漸恢復正常，第二季出貨優於第一季。

江興鍛第一季合併營收4.88億元，營業毛利1.24億元、營業淨利0.46億元、稅前淨利0.40億元、淨利歸屬母公司0.31億元，EPS為0.4元。江興鍛主管表示，江興鍛大陸太倉及淮安兩地工廠2月因疫情而延後復工，3月產能回升，第一季合併營收減少，毛利率下滑，獲利也跟著下降。

江興鍛指出，大陸4月車市回溫，年增4％多，出現睽違21個月成長；但歐美相繼封城而影響出貨，江興鍛4月合併營收1.95億元，比去年同期減少24.61％；前4月合併營收6.83億元，較去年同期減少25.97％。

江興鍛表示，台灣廠佔江興鍛營收比重約三分之一，主要外銷美國DANA、TTI，以及接獲和大(1536)一些訂單，直接或間接外銷美國又佔台灣廠整體出貨五成以上。目前看來，外銷美國要7月才能全面恢復正常，不過大陸4月起產銷已回升至去年同期九成，4月大陸廠出貨1.4億元，5月有五一連續假期，工作天數減少，5月大陸廠出貨估1.3億元，大陸廠4月出貨已優於3月，第二季出貨會比第一季好。

(工商 )