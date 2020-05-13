還有什麼食材與味道可以入粽？麗緻餐旅集團自2016年起，陸續於端午檔期推出包含「酒釀湯圓一口粽」、一粽三吃的「天香神仙鴨粽」，以及「天香功夫八寶鴨粽」等創意粽款後，屢屢引起市場話題，今年集團聯合旗下亞緻餐飲與蟬聯2018、2019連續兩年榮獲《台北米其林指南》一星殊榮的天香樓，由主廚楊光宗以南京肚捲為發想，結合亞緻餐飲明星商品「天香小滷牛三寶禮盒」，設計重達600克的「天香奔牛三寶粽禮盒」，限量300組。

以牛筋、牛腱、牛肚所組成「天香奔牛三寶粽禮盒」，配合7款獨家粽款與2款麗緻端午禮盒組合於全台麗緻坊門市與亞緻餐飲線上商城同步販售，強調既有送禮也可自用。

亞緻餐飲表示，主廚以杭州特色佳餚為基礎，設計外型或風味跳脫傳統粽子印象的創意粽款已成為麗緻年年端午的傳統。今年結合亞緻餐飲明星商品「天香小滷牛三寶禮盒」入粽，特有傳統滷製乾式收汁手法，以蔥、薑、八角、丁香等各式香料結合高湯耗時熬製成滷汁基底，再依據各式食材特性口感、風味特色分批各別滷製，打造口感香氣豐美又創新獨具的米其林星級佳節美味。此外，麗緻坊亦提供豐富端午商品，整合多元便利的線下銷售據點與線上商城，預計帶動整體業績成長2成。

「天香牛三寶粽禮盒」每組售價999元，主廚以南京肚捲為發想，結合時下國人最受歡迎牛三寶，薑蔥薑川燙後加入花椒、八角、桂皮等漢方拌炒，以杭式手法進行滷汁調配，再依牛三寶各食材特性不同調整燉滷時間。取其滷製後後精華牛油加入蔥蒜末與辣豆瓣爆炒糯米，將半生熟糯米蒸熟後與牛三寶包裹進行蒸製回潤，使三寶的油脂包覆Q彈糯米，糯米吸附滿滿膠質與秘方滷汁；咀嚼間鹹香芬芳，辛香麻而不辣，令人回味再三，適合2~4人享用。

亞緻餐飲麗緻坊保留年年熱銷的經典風味粽款，包括麗緻端陽粽、天香東坡粽、招牌鮮肉粽、芙蓉紅豆粽和紫米桂圓粽，還有一次享受海陸美味的「蓬萊珍味粽」，以及於脂香中通透出香草氣息的「香草豬肉粽」，囊括北部粽、南部粽、杭式風味粽及甜粽選擇，價格自160元至245元不等，單品項均可自由搭配選購，亦提供端午精選禮盒，自即日起至5月31日止，凡購買麗緻端粽禮盒，即享85折優惠。

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