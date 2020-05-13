搶端午節慶餐飲商機，香格里拉台北遠東國際大飯店今年一口氣推出8款美粽，以及三款頂級香粽禮袋，從經典風味到創新組合，選擇非常多樣，考量送禮需求並講究包裝，希望藉由「好多、好吃、好漂亮」3大賣點以廣招徠。

香格里拉台北遠東國際大飯店的單顆粽價格自188元至2,280元不等，3款香粽禮袋，以可重複使用的環保設計概念，選用絕佳保溫效果的材質，兩款以時尚當紅的活力橘水桶包及經典不敗的節慶東方紅托特包，強調「一袋在手，美味時髦帶著走」，希望擴大爭取佳節送禮商機。

「極品粽情禮袋」內含鮑魚蟹肉瑤柱粽、筍尖火鴨粽、五福粽、紫米奶黃流沙粽兩入，售價NT$1,388；【端午美粽禮袋】內含上海火腿粢飯干貝粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽、五福粽、紫米奶黃流沙粽兩入，售價1,188；【南北香粽禮袋】內含筍尖火鴨粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽、紫米奶黃流沙粽、台南傳統粽兩入，售價988元。2020年6月5日前預購可享早鳥優惠85折，6月25日端午佳節前皆可訂購，5月18日起可提貨。

香格里拉集團名廚首度聯手頂級系列商品-香傳廚神系列肉粽，今年特別加入了由香格里拉集團名廚攜手打造的香傳廚神系列，各地香格里拉酒店同步推出各地名廚款，在台灣可品嘗到香格里拉台北遠東廚藝總監劉冠麟特製的鮑魚廣式裹蒸粽，是傳統裹蒸粽的極品奢華版。而由香格里拉台北遠東兩家中餐廳─香宮及上海醉月樓手藝精湛的廚師團隊精心研發，精選歷年獲獎及熱賣的經典美粽，推出全新口味：鮑魚蟹肉瑤柱粽及黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽，不僅選料用心，就連包裹粽子的竹葉及荷葉，都是主廚團隊嚴選精挑準備，先將葉片以熱水煮沸1小時，去雜質及逼出香氣，再一片一片清洗後，才得以成為美粽的最佳配角，為每款粽子再添雅致清香。

香格里拉集團旗下名廚們聯手推出之廚神系列肉粽之一。正宗廣式裹蒸粽的極致奢華升級，以廣式裹蒸粽為基礎，再加入六頭鮑魚、增加鮮香醇風味的蠔乾及帶松茸濃郁的牛肚菌等頂級食材。適合四至五人分享，為大師等級的奢華首選。

(工商 )