片皮鴨也能入粽作餡？為搶攻端午餐飲美食商機，華泰王子大飯店九華樓今年推出的「粽夏烤鴨粽」，就由具有30年以上經驗的中餐品牌廚藝總監黃傳明監製操刀，將九華樓金字招牌華泰片皮鴨入粽，嚴選宜蘭北京鴨種，鴨肉油脂豐厚，香氣濃郁，口感紮實有嚼勁，拌入以高粱酒釀再香烤過的鴨蛋黃以及鹹香章魚丁，再加上九華樓秘製特色嫩薑，以獨特餡料與味道以廣招徠。

華泰王子大飯店的粽夏烤鴨粽」保溫提袋組共含6顆烤鴨粽，優惠價990元，單顆售價158元，可送禮或自用。

「粽夏烤鴨粽」將九華樓「華泰片皮鴨」的鴨肉精華美味與軟Ｑ長糯米完美結合，其中各式食材帶來的香氣與風味，讓主廚的精湛好手藝展現無遺。片皮鴨肉的前置作業繁複費時，首先將香料如薑、蔥、八角、糖以及香料鹽抹入3.5公斤左右的肥鴨鴨肚，縫好後汆燙使鴨皮緊實鼓起，再以麥芽糖、紅醋將表皮上色，晾起吹乾約一晚後，以明爐烘烤約40~50分鐘，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮，細膩慢工造就出外皮紅潤有光澤，口感紮實富嚼勁的頂級片皮鴨肉，此外，再加入鴨胗、鴨腸，以及高粱酒釀烤鴨蛋黃，多重香氣交織，令人胃口大開，主廚特別再拌入充滿彈性的北菇、脆口冬筍、清甜荸薺，以及鹹香章魚丁，加上九華樓特色獨門嫩薑，清新爽口，大方實在的用料，細細糅合於軟Ｑ的米飯之中，每一口都是無上品味。

(工商 )