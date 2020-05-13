搶端午美食商機，台北萬豪酒店推出一系列手工端午粽禮！標榜由資歷逾35年的「國宴主廚」高鋼輝以手工精製，包括2020年全新品項，以圓蹄製成肥潤可口的「黃金傳香福蹄粽」、以豐美可口的噶瑪蘭五花豬及噶瑪蘭威士忌製成的「噶瑪蘭東坡肉粽」，還有曾於全台四大通路(飯店、超商、量販、網購)共631款粽禮中奪下總冠軍、運用牛肝蕈等食材發揚「西材東烹」創意、體面的「牛肝蕈鮑魚粽」。

另外，甜粽則有「百合紫米粽」，以及結合桂花烏龍粽、野櫻洛神莓粽、錫蘭甜芋栗子粽等甜美創新風味的「萬豪幸福冰心粽」。「萬豪經典五入粽禮」售價1,288元，一次囊括牛肝蕈鮑魚粽、噶瑪蘭東坡肉粽、百合紫米粽三種人氣品項，並以台北萬豪酒店大廳經典壁畫「蝶雀呈祥」之視覺製成絕美保冷袋。另外「黃金傳香福蹄粽」則是以十九世紀法國名家克萊德(Alexis Kreyder)名畫《永無止境的璀璨》之視覺設計紅色喜氣保冷袋，送禮大方。

台北萬豪粽禮，6月25日前皆可訂購(電話、傳真、台北萬豪酒店現場或官網)、5月22日至6月25日開放台北萬豪現場取貨，亦提供冷凍宅配、運費另計，指定品項購買11組以上享團購優惠，5月30日前訂購享部分品項早鳥優惠。

(工商 )