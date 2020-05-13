大陸高階通用型空壓機大廠力達-KY受新冠肺炎疫情影響而延後開工，生產及銷售均未達經濟規模，第一季是上市以來首次虧損，每股虧損0.34元。力達表示，力達積極推廣新產品及開發海外市場，以期訂單逐季回復正常水準。

力達指出，力達今年第一季營運受到今年新冠肺炎肆虐全球影響，各地大規模停工及運輸限制等因素致使訂單需求銳減，加上功能性貨幣人民幣兌新臺幣匯率相對弱勢，第一季合併營收新台幣5.63億元，季減56.8％、年減56.0％。實際產能未能達到規模生產，製造固定費用攤提增加，營業毛利92,683仟元，季減67.2％、年減61.8％，毛利率降至16.5％。力達因應新冠肺炎等費用及備抵損失提列增加，營業損失0.51億元，稅後淨損0.39億元，每股虧損0.34元，每股淨值為42.82元。

力達分析，活塞機、螺桿機、渦旋機三大主力產品第一季佔力達合併營收比重分別是29.0％、54.8％及13.7％，其中兩級壓縮變頻螺桿銷售較去年同期逆勢成長4.7％，主因是在同級商品中省電效果顯著，較受中大馬力行業應用的青睞，佔螺桿機比重達18.8％而創新高，表現僅次於F變頻，是利達第二主力商品，也是今年銷售重點。此外，E系列永磁變頻螺桿機正式上市，打造螺桿輕量化的經濟型款式，第一季起貢獻營收，預計加速取代活塞式的銷售。

力達指出，力達完成低壓螺桿機研發，完成一連串測試及試產後，預計最快第四季上市，螺桿主機則力拼年底前，滿足整體螺桿七成自製率。全力生產及發展主流螺桿市場，整合上游及利基型商品多元化是力達目前兩大營運重點。

力達指出，中國大陸第一季首度出現經濟負成長，上半年多場國際大型工業展覽也都延後至下半年舉行，針對眾多企業南進遷廠需求，公司積極把握更多海外商機，以期分散區域風險。隨著第一季營運落底，面對疫情趨緩之際，力達除嚴格防疫外，也更積極推廣新產品，以期訂單逐季回復正常水準。

(工商 )