新冠肺炎疫情趨緩，嘉義縣率先宣布機關學校不強制戴口罩，新北市長侯友宜13日防疫會議指出，全世界都還在戴口罩，口罩是這次疫情能獲掌控的最大關鍵，他認為要等磐石艦隊28天觀察期後，並確認無社區感染疑慮後再來評估，且要以室外為主，室內最後才會討論，本周五會提評估報告。

侯友宜說，早在今年過年期間他就呼籲民眾要戴口罩，雖然受到各界批評，但事後證明，確診個案因為戴口罩搭公車，避免感染擴大。

侯友宜說，戴口罩絕對是防疫最大關鍵，他認為室內空間還是要戴口罩，並保持良好習慣、飲食公筷母匙、 梅花座，都是目前仍要做到的。

侯友宜說，必須等到磐石艦隊28天觀察期過後，並確保社區感染疑慮確定沒有問題，室外不戴口罩才會開始討論，室內最後才會討論，周五就會有評估報告。

另對於八大行業要不要開放，侯友宜也說，很多酒店絕對不是開放的前階段，他強調，一切仍要防疫優先、專業評估，漸進開放。

(中時 )