金寶集團上週四（7日）高層人事無預警大地震，擔任總經理長達12年的沈軾榮閃辭，董事長許勝雄親上前線兼任總經理。沈軾榮原是許勝雄女兒許詠絮丈夫，據傳兩人去年底在國外離婚，沈還與公司女主管關係匪淺，讓許勝雄震怒，拔掉前女婿。

金寶7日宣布，總經理沈軾榮基於個人健康及減少工作負荷因素，辭任金寶電子總經理及泰金寶科技副董，原職務由董事長許勝雄兼任，未來沈軾榮將負責凱碩科技、泰金寶精密科技、三緯國際、新世代機器人暨人工智慧、麗寶大數據與通寶半導體設計等關係企業董事長，協助轉投資公司運作。

由於沈軾榮4月30日才與金寶行銷長潘修玉連袂出席防疫產品記者會，當時的他看起來神采奕奕、容光煥發，精神也相當好，加上沈軾榮一直以來是出了名的工作狂，突然因個人健康因素與減少工作負擔等理由請辭，外界議論論紛紛。

據《鏡週刊》報導，早淡出金寶管理的許勝雄，上週二突然召開臨時董事會，並罕見地到新北深坑的金寶總部召開主管會議。

主管會議上，許勝雄拋出震撼彈，表示CEO（總經理沈軾榮）與CMO（行銷長潘修玉）將去職，因他掌握2人LINE對話紀錄，顯示兩人之間並非一般正常男女關係。

(中時電子報)