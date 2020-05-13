美股連二天收低，台股13日亦受到賣壓，早盤開在10,861.01點，台積電（2330）開跌在293元，國家隊力守指數，大盤早盤跌幅縮小。

投資人擔憂過早重啟經濟可能重燃疫情、再加上中美關係日益緊張，使得美國四大指數12日全面收低。

指數編纂公司明晟（MSCI）公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY（6415）1檔，剔除潤泰全（2915）1檔。

全球小型指數成分股新增凌華等13檔，剔出英利-KY等3檔，相關調整將於5月29日盤後生效。

小型股新增的是凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山。剔除英利-KY、恒耀、矽力杰。

福邦投顧指出，投資人擔憂經濟解封導致疫情二次爆發，美股維持盤整的行情。台股在連漲5天後回測5日均線，中長線維持多頭格局，短線上維持在年線與10日均線間，呈現收斂三角形的盤勢。

福邦投顧指出，市場持續關注各國解封的進度，以及美中貿易戰在疫情後捲土重來的可能，投資人在操作上仍要小心。

(工商 )