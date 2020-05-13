根據美國媒體報導指出，為了尊敬因為空難過世的布萊恩，由布萊恩與體育學院CEO福克納於2018年共同舉辦的曼巴體育學院（The Mamba Sports Academy），今日宣布拿掉「曼巴」兩字，更改體育學院名字。

布萊恩與二女兒吉娜在一次空難中離開人世，福克納表示，我們相信「曼巴」是獨一無二的，所以應該讓他存留在籃球名人堂，基於對布萊恩的尊重，所以體育學院將拿到曼巴兩個字，體育學院將會有新的網址和LOGO。

(中時 )