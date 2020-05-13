NBA》致敬布萊恩 曼巴學院宣布更名 09:242020/05/13 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 致敬布萊恩，曼巴體育學院創辦人宣布更改名字，希望能讓「曼巴」永遠存留在籃球名人堂。（遠流出版提供／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，為了尊敬因為空難過世的布萊恩，由布萊恩與體育學院CEO福克納於2018年共同舉辦的曼巴體育學院（The Mamba Sports Academy），今日宣布拿掉「曼巴」兩字，更改體育學院名字。 布萊恩與二女兒吉娜在一次空難中離開人世，福克納表示，我們相信「曼巴」是獨一無二的，所以應該讓他存留在籃球名人堂，基於對布萊恩的尊重，所以體育學院將拿到曼巴兩個字，體育學院將會有新的網址和LOGO。 (中時 ) #NBA #布萊恩 #曼巴 #空難 #體育學院 也許您會感興趣 推薦閱讀 工研院產業學院培訓班 報名 04:102020/05/09 證券．權證 台灣善經濟展大愛 捐口罩助歐美 04:102020/05/10 生活新聞 夜鷹特勤隊 代訓中東反恐部隊 04:102020/05/10 國際大事 科技產業經營高階主管研習班 開辦 04:102020/05/11 證券．權證 朝陽攜手長榮 培養航空人才 04:102020/05/12 兩岸藝文 雲端開課練武 女教師變網紅 04:102020/05/12 兩岸新聞 西湖體育館整修 暫停開放至7月31日 14:462020/05/12 生活 《時來運轉》讓體育人才延續發光 台灣運彩推動專業轉職有成 08:002020/05/13 體育 體育熱門新聞 《時來運轉》讓體育人才延續發光 台灣運彩推動專業轉職有成 - 體育 MLB》好神！印地安人投手催出188公里火球 - 體育 NBA》公牛老闆：喬丹一輩子領低薪 - 體育 混血國腳蔡立靖 加盟荷甲海牙隊！ - 體育 味全龍投手被爆「羅志祥翻版」一夜情球迷「激戰過程」全被拍 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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