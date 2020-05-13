國民黨革實院長羅智強今早在臉書以「抱頭不鼠竄」、「趕盡莫殺絕」，分別奉勸國民黨、民進黨。不到一小時就有400多位網友回應，不少人顯然深有感觸，還有人說民進黨「趕盡莫殺絕，很難；割喉割到斷，才是真正手段。」

羅智強說，日前遇到一位朋友，藍綠都有互動，談到罷韓等當前台灣的局勢，朋友語重心長地說，想給朝野二大黨一句衷心的勸。

他說，對國民黨，朋友想說的是「抱頭不鼠竄」；國民黨二次總統大敗，陷入空前低潮，人人得而打之。被打時，當然可以抱著頭保護自己，但仍要維持一個政黨的尊嚴，不要像過街老鼠、無頭蒼蠅一樣，讓人瞧不起。

而對民進黨，朋友想說的是「趕盡莫殺絕」；民進黨人士對於罷韓志得意滿，打算罷韓之後就罷盧秀燕。民進黨贏817萬票風光大勝，已把對手政黨趕到盡處，但留個餘地，何必把對手政黨殺光殺絕？那不是台灣人該有的厚道，也不是台灣民主該有的風範！

羅智強說，「誠哉斯言」，朋友的話，值得二大黨好好深思。

網友也紛紛留言，有人說「趕盡莫殺絕，很難；割喉割到斷，才是真正手段」、「看過呂后如何對待戚夫人嗎？你知道典故就應該知道國民黨處境？」

還有一位網友說，他不懂政治，只會追劇，台灣目前政客一如權利遊戲裡的人物，都在爭權奪利，只是爭的漂亮或是醜陋，甄環傳中，甄環在第一次失去孩子時，哀怨悲痛的質問著皇帝，為什麼要給年妃那麼大的權利，現在的民進黨感覺就像年妃，試問一如皇帝的選民，真要讓台灣再次陷入一黨獨大的境地嗎？

(中時 )