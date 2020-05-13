新冠肺炎疫情重創全球，最辛苦的，莫過在第一線撐住防線的醫護人員，5/12適逢「國際醫護節」，大陸舉辦「致敬白衣天使公益雲演唱會」，赫見天王齊聚獻心意，周董與JJ驚喜合體獻唱，天王劉德華更是連唱三首唱到沙啞，聽哭螢幕前的萬千網友。

周董、JJ歌王級合體，動聽到被讚耳朵懷孕。(取材自微博)

劉德華唱到沙啞，感動網友。(翻攝自微博)

大陸昨舉辦線上版公益演唱會，目的是給辛苦的醫護人員加油打氣，包含梁詠琪、莫文蔚、蕭敬騰、林志穎等都錄了影片共襄盛舉，其中，周杰倫登場時請眾人打開電視機看看有多少人「正為生命努力勇敢地走下去」，盼大家都能珍惜一切，接著表示要演唱代表作〈稻香〉，一推開門竟是「歌王對歌王」的豪華饗宴。

兩人演出完畢，竟說一首歌感覺不夠，周董本點菜他幫張學友寫的〈等風雨經過〉，然林俊傑說要Cover除非讓他模仿張學友的唱腔，笑言畢竟要唱張學友的歌壓力太大，因此建議演唱周董與孫燕姿共同創作的〈Stay With You〉，完美演出，讓線上觀眾直呼聽了「耳朵懷孕」。

而天王劉德華作為壓軸登場，一身白衣黑褲簡潔打扮，人竟消瘦不少，天王感性爆棚，表示在這次疫情中，看見許多勇敢的醫護人員，「這是我送給你們的」，接著演唱〈月亮代表我的心〉、〈愛你一萬年〉，最後帶來以大陸抗疫歌曲〈愛的橋樑〉改填廣東話歌詞的〈我知道〉，超誠意三首歌唱到沙啞，用滿懷情感再次感謝醫護，「你們都辛苦了，我都知道」，真摯情感直接逼哭線上觀眾。

(中時電子報)