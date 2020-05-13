台中市政府警察局第四分局春社派出所警員洪大立，日前18時許擔服值班勤務，一名73歲的張姓老婦人，六神無主地跑進派出所稱：「拍謝，我迷路了」。洪員立即詢問老婦家的住址，擔心老婦自己上路又再度迷途，洪員評估應請渠家人來帶回比較安心。

警方指出，因老婦情緒緊張，忘記家人電話，洪員安撫其情緒後，利用警政系統查詢聯繫，家屬得知後直奔派出所接回母親，慶幸地說：好險媽媽有遇到警察幫忙，我找她一個下午想說怎麼不見人影，有警察真好！

警方調查，經了解，原來老婦住在南屯區黎明路上，到附近的向上市場買菜，買完想說時間還早，因此去附近繞一繞，沒想到拐個彎後就不知道怎麼回家；且忘記攜帶電話，沒辦法向家人求助，騎機車騎了一個下午回不了家。

張姓老婦人，心急如焚之際，眼前恰好出現派出所，於是趕緊向員警尋求協助，不到一個小時，洪員即讓老婦安全返家；老婦人及女兒開心地笑稱：「派出所就像一盞明燈，照亮我回家的路，真是感謝警察！」

春社派出所長江松泳說，雖然現在google maps或gps很方便，但老人家不常用或不會使用的還是居多，為民服務乃警察職責之一，有需要一定要進來派出所問一問，避免獨自在外遊蕩危險多、家人也擔心。

(中時 )