今〈13〉日有電商平台「瘋狂賣客」配合的供應商夥伴接到公司來信，表示瘋狂賣客因為顧及未來發展與整體情勢變化，將營運到5月15日就要暫時謝幕。消息一出令不少人感到震驚，也瞬間成為最熱門的話題。

台灣內容電商先驅「瘋狂賣客」驚爆將在15日停業。(圖翻攝自瘋狂賣客官網)

瘋狂賣客可以說是台灣內容電商的先驅，在2008年開站，商品主要以3C為主，採用類似團購的閃購銷售方式，充滿特色商品的獨特風格和幽默KUSO的文案深受年輕人喜歡，短時間內就爆紅創下可觀營收。但在2011年被壹創媒併購後，瘋狂賣客逐漸轉於專注電子商務的營運，內容包括各式生活用品，並另外成立旅行社公司，但也因此漸漸失去原本的魅力。

近幾年蝦皮購物和其他類似的電商購物網站紛紛成立，這塊大餅被瓜分後，利潤受到嚴重影響。再加上不少客戶抱怨在網站消費後經常接到詐騙電話，以及商品感覺都是淘寶貨等等負面形象纏身，漸漸失去網友的信賴和關注。如今又因為疫情的關係宣布停業，讓人不勝唏噓。

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