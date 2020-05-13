台新投信今（13）日表示，美國REITs隨著美股的勁揚，3月來大幅反彈走勢；台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，影響REITs最重要的兩大因素為經濟成長與利率水平，美國5月陸續開放經濟活動，6月後全開機率高，IMF預估明年經濟將大幅彈升；利率則在最低水準，Fed又無限QE的釋出流動性，為REITs營造有利條件。以美國REITs目前股利率高達4％以上的優勢，將大幅吸引買氣，未來有機會重演2009年的大多頭行情，目前正是長線逢低布局美國REITs最佳時機。

李文孝指出，VIX已從3月高點80降至目前30上下，要再出現恐慌性賣壓不容易，顯示市場信心已逐漸恢復。在今年經濟大幅衰退下，美國REITs在3月份的大跌已反映經濟衰退的情況，股價來到超跌區，目前美國REITs（RMZ指數）折價27％，預期下半年可望回至折價20％以內，一旦市場開始認同Fed QE政策與超低利率環境對不動產長線是相對有利時，美國REITs將快速反彈，建議開始逢低分批布局。

李文孝表示，在疫情衝擊下，受惠的REITs次產業，如在宅經濟效應下，數據中心首季承租大爆發，空置率較前季降1％至近年低點，預期疫情影響下，雲端使用量將繼續增加；工業方面，亦受惠宅經濟大幅提高物流中心的需求；通訊基地台則受惠5G長期成長趨勢。此外，A級零售雖然短期受疫情衝擊，但評價已過低，汰弱留強後會成為長期贏家。

(工商 )