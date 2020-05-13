台南市警方偵破恐怖情人殺人分屍案後，將涉案凶嫌吳茂騰移送法辦。（本報資料照片）

狠心勒斃同居女友並分屍的吳茂騰，外表十分陽光斯文。（本報資料照片）

去年元月發生的台南市東區恐怖情人殺人分屍案，長相斯文的30歲男子吳茂騰，不滿在酒店上班的42歲張姓女友準備外出與客人應酬，經阻止未果後，竟醋勁大發勒斃張女，再將屍體支解成7大塊棄置。儘管張女家屬要求判死，但台南地院仍以有教化的可能判無期徒刑。案經上訴台南高分院，13日駁回維持原判。

在螺絲工廠工作的吳茂騰，3年多前透過交友軟體認識在酒店上班的43歲張姓女子，因吳的外貌斯文有禮，讓離婚有子的張女芳心暗許，認為可依靠終生，2人談起姐弟戀進而交往同居。

不過，吳某交往關係複雜，還劈腿另3、4名女子。2019年1月8日晚間，因張女隔天與友人有約準備外出，2人爆發口角，吳在一怒之下將張女勒斃，隔天再外出購買鋸子及黑色垃圾袋返回租屋處，以鋸子將死者肢解成7大塊，並分裝成3袋，放進透明整理箱，再開死者的車子，將肢解的屍塊載運到東區巴克禮公園附近重劃區草叢丟棄。

張女的兒子因許久不見母親蹤影，1月下旬向警方報案失蹤，警方循線發現張女座車明顯清洗過，認定開去洗車的吳某犯嫌重大，2月初循線前往吳的另名女友家中找到他，以一句「你有去洗車？」突破對方心防，坦承犯案。

台南地院審理時，吳某一度向張女家屬致歉，但遭拒絕；吳還強調勒死張女的過程只有3到4分鐘，並非故意，但法官詢問法醫，發現張女斷氣前起碼已被勒脖15分鐘以上，才會造成舌骨斷裂，又以電纜線纏繞張女脖子2圈，並非消極任被害人死亡。

台南地院認定，吳某性格偏差、自私自利，行凶手段殘忍，但因無前科，且坦承犯行，仍有教化可能，判決他無期徒刑，褫奪公權終生。家屬不服上訴後，台南高分院仍維持原判。

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(中時 )