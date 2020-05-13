去年台中一名賴姓男子，持刀闖進牙醫診所砍傷2護士、殺死王姓牙醫師，二審以賴男罹患思覺失調症，仍維持無期徒刑判決。被害人遺孀日前北上向立委及總統府陳情，並寫陳情書給總統蔡英文，昨（12）日蔡英文親筆回信，表示會強化對精神病患的照顧，並改進司法等相關制度，給大眾更好的保護。

去年5月，賴嫌持刀衝入妹妹上班的牙醫診所，因找不到妹妹，竟持刀砍傷兩名櫃台醫護人員，王姓牙醫為保護兩人，遭砍頸送命。台中地院認定賴嫌罹患思覺失調症，導致辨識能力明顯降低，一審判決無期徒刑，王妻不服上訴，台中榮總精神鑑定結果翻盤，認為賴嫌犯案時精神穩定，且行凶後知道逃離現場、偵訊對答如流，但二審法官仍認定賴嫌犯案時心神喪失，維持一審判決。

對於這樣的結果，王妻難以接受，7日北上向立委及總統府陳情，提出多項訴求包括，政府對思覺失調症患者的照護應改進、成立司法精神病房，並落實終身監禁、終身治療及回歸社會的監護機制，一定要審慎評估，重大命案的思覺失調症凶嫌，不得假釋或特赦，並延長監護到10至20年，在重大刑案的精神鑑定要更周全精緻、對思覺失調症患者回歸社會建立監護人制度，並補助弱勢被害人家庭及子女教育問題。

12日王妻終於收到總統親筆回信，據《ETtoday新聞雲》報導，蔡英文信中提到，已與相關機關討論並要求儘速提出對案，希望王妻能走出傷痛，同時承諾強化對精神病患的照顧，並改進司法即相關法制，給予社會大眾更好的保護。

收到回信的王妻則表示，希望這次真的可以改變，這樣被害人的犧牲、大家的努力及全民的期待才有意義，也感謝總統的慈悲。

(中時電子報)