MLB》疫情肆虐 水手隊宣布減薪不裁員 09:392020/05/13 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共體時艱！西雅圖水手隊宣布球團員工減薪但不裁員。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國境內新冠肺炎疫情肆虐，大聯盟球季遲遲無法開打，西雅圖水手隊今（13）日宣布員工全面減薪，且最多可達5個月之譜，不過到10月31日前都不會放無薪假或裁員。 這項減薪辦法實施的範圍包括所有依據合約僱用的員工，凡年薪6萬美元以上者至少減薪20％，包括大聯盟、小聯盟系統的教練團、球探與相關的工作人員。 不過仍有一半的球團員工不會遭到減薪，先前球團也曾宣布，在新冠肺炎疫情影響期間，至少到5月31日前員工都可領到全薪。 MLB》突破！大聯盟有望於7月4日關門開打 (中時 ) #水手隊 #減薪 #裁員 #大聯盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 大聯盟選秀辦法出爐 確定從40輪縮減至5輪 11:552020/05/09 體育 MLB》哈波：大聯盟打奧運可振奮人心 11:142020/05/09 體育 減少投手受傷 大聯盟計畫全面使用指定打擊 12:252020/05/11 體育 MLB》大聯盟若再砍薪 恐爆發勞資衝突 14:502020/05/11 體育 大聯盟老闆同意分享例行賽收入 球員憂「薪資上限推動」 08:072020/05/12 體育 MLB》突破！大聯盟有望於7月4日關門開打 10:072020/05/12 體育 大聯盟7月初開打 僅剩82場例行賽國聯加入DH 23:262020/05/12 體育 大聯盟場次剩82場 季後賽競爭更激烈 23:302020/05/12 體育 賽事塞車球員奔命 讓路是上策 04:102020/05/13 運動天地 大聯盟 7月4日閉門開打 04:102020/05/13 運動天地 體育熱門新聞 《時來運轉》讓體育人才延續發光 台灣運彩推動專業轉職有成 - 體育 混血國腳蔡立靖 加盟荷甲海牙隊！ - 體育 MLB》好神！印地安人投手催出188公里火球 - 體育 NBA》公牛老闆：喬丹一輩子領低薪 - 體育 MLB》疫情肆虐 水手隊宣布減薪不裁員 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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