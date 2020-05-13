美國境內新冠肺炎疫情肆虐，大聯盟球季遲遲無法開打，西雅圖水手隊今（13）日宣布員工全面減薪，且最多可達5個月之譜，不過到10月31日前都不會放無薪假或裁員。

這項減薪辦法實施的範圍包括所有依據合約僱用的員工，凡年薪6萬美元以上者至少減薪20％，包括大聯盟、小聯盟系統的教練團、球探與相關的工作人員。

不過仍有一半的球團員工不會遭到減薪，先前球團也曾宣布，在新冠肺炎疫情影響期間，至少到5月31日前員工都可領到全薪。

(中時 )