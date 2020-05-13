鴻海科技集團13日宣布聯手影像應用SoC方案供應商Socionext與AI晶片設計商Hailo共同打造最新一代AI智慧系統解決方案，將應用於邊緣運算影像處理服務。

鴻海推出高密度運算、高效能且無風扇的邊緣運算裝置"BOXiedge"，搭載Socionext高效能平行運算處理器"SynQuacer" SC2A11，以及"Hailo-8"深度學習AI處理器。結合此三方技術後，可望為市場帶來具備高競爭力的邊緣運算AI應用服務，為智慧城市、智慧醫療、智慧零售與工業互聯網帶來更高的營運效益。

根據研調機構IDC預測，至2023年為止，全球AI市場將有984億美元商機，本次三方合作推出的AI智能應用解決方案可以增強動態影像分析、影像分類以及物件偵測的處理能力，並大幅降低相關業者投入所需的成本。強大的高效能裝置可以在邊緣運算中即時處理分析超過20路的影像串流，其高密度運算核心、低功耗的特性以及內建的VMS影像管理系統，在監控市場常見的影像分類、影像偵測、人體姿勢偵測 (Pose estimation)以及各式各樣的AI應用上，仍可確保影像的高畫質輸出與個人隱私保障。

鴻海S次半導體次集團系統晶片與解決方案事業處副總經理劉錦勳博士表示，產業AI解決方案應用上，有非常大的發展潛力，如醫療產業中的腫瘤偵測、血球檢測，或是智慧城市中的機器人、無人搬運車導航，我們很有自信，透過擁有超高效能的"BOXiedge"邊緣運算解決方案結合了Hailo的AI深度學習處理器，可以為持續發展的智慧城市、智慧醫療、智慧製造與工業互聯網帶來正向的節能效益與獨立運行的AI推論應用服務。本次攜手Socionext、Hailo，共同打造出適用各產業應用的新世代AI解決方案。」

鴻海已將基於此AI解決方案開發出外觀瑕疵檢測演算法，並佈建於集團內不同產品線，成功地改善了產線製造的準確度，由原先的95％提升至99％，同時降低了約三分之一營運成本，特別是在瑕疵品維修與檢查之費用。

Socionext執行副總久保德章(Noriaki Kubo)表示，我們對此共同成果感到欣喜且正式宣布與鴻海、Hailo策略結盟。此項合作可以引導出更多的創新解決方案，特別是目前不同產業的客戶都正在大量發展AI需求。我們很有自信此產品可以讓終端客戶體驗到更高效能、超低功耗、更多的彈性與最低的延遲。

Hailo-8深度學習處理器為邊緣運算裝置提供了無與倫比的性能，該運算能力可以高達到每秒26兆次(TOPS)的運算，以往只能在雲端執行的深度學習運算，現在可以移至邊緣運算應用裝置，進行更智慧化的深度學習。這個先進的架構不僅可帶來高效能、低功耗以及最低的延遲性，更可加強邊緣運算中，智慧設備的數據隱私以及可靠度。

Hailo執行長暨共同創辦人Orr Danon表示，我們很高興與兩家業界領導廠商一同攜手開發AI解決方案。我們的深度學習處理器有能力可以大幅提升邊緣運算智慧裝置的效能。此項合作對邊緣運算所驅動的多個產業影響甚鉅，這新一代的晶片可為邊緣運算帶來新革命。」

新世代的BOXiedge AI解決方案可滿足廣大市場中，需仰賴低延遲、高傳輸率、高可靠性以及高運算的應用場景。如：智慧零售、智慧城市中，數百台攝影機進行店內或交通監看而產生大量影像串流，就需要在地化、低延遲、快速處理的運算能力；同樣的，在工業互聯網中，每秒的訊息運作串流也相對重要，當這些資料獲取、處理、推論、呈現等流程可以於在地化的產線中運作，將可大幅提升品管中的診斷缺陷，顯著的提升成本效益。

(工商 )