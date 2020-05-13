桃園一名20多歲男子3月時突在網咖暈倒，送醫後宣告不治；由於年輕男子高燒42度，加上新冠肺炎疫情人心惶惶，醫護不敢大意，死因標註「疑似新冠肺炎」，不到3小時就被火化。對此死者媽媽崩潰痛哭，兒子採檢結果是陰性，連最後一程都無法好好送他。

根據《東森新聞》報導，死者媽媽哭訴，「醫生說檢查確診要2天報告才會出來，可是政府規定24小時要火化，我說這樣不合邏輯，他（醫護）就用疫情關係來壓我。」當時沒有人敢收，所以兒子只能草草在廟門口入殮，沒想到之後打電話去詢問，得到陰性結果。

針對死因註記「疑似新冠肺炎」，診治醫師表示，因為死者有浸潤現象，且當時他發燒到42度，不知道有無確診，依照規定必須註明，也有跟家屬提到A流陽性。

死者母親質疑，如果真的是疑似案例，為什麼衛生局沒有通知家人，還這麼倉促的把兒子火化，「我打電話去問，（對方說）不是啦是陰性，那我（兒子）不是有夠倒楣，被你這樣燒了。」無法好好送走兒子、見兒子最後一面，讓她相當心痛。

衛生局則表示，根據法規，就算是死後懷疑確診，也是要經過2次採檢；而疾管署也早於2月18日就澄清，是24小時「通報病例」，不是24小時內火化。

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(中時電子報)