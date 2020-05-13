高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，罷免投票日已確定6月6日，但也有強調只是「單純發表個人感想」、不希望「藍綠開戰」的網友發言表示感謝韓國瑜，因他把高雄變得更美了。

網友在《Dcard》發文表示，他很感謝韓國瑜把他家附近的路補好，不會再坑坑洞洞，而且還修的比以前好，不會像以那樣鋪的很爛，還會有高低落差。而且，韓國瑜拆掉了高架橋，讓交通變方便了。同時，他也指出韓國瑜美化高雄美術館的努力。

該網友引述親友的經歷說，韓國瑜跟之前的高雄市長不一樣，他很親民會招呼大家一起搭電梯，也沒有像其他人抹黑的那樣沒在上班。該網友認為雖然韓國瑜的發言有時無法讓人接受，但人家確實有在做事，因為高雄正漸漸的變美了。

不過，韓國瑜罷免投票在即，讓該網友感到很惋惜，很希望之後還能有跟他一樣的市長主政高雄，讓高雄變得更好。文末還強調自己只是單純發表個人感想，不要藍綠開戰。

網友說高雄市變漂亮了(取自Dcard)

(中時電子報)