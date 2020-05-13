美國共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）昨（12）日提交「新冠病毒究責法案」（The COVID-19 Accountability Act），該法案授權美國總統川普，如果大陸拒絕配合國際社會針對新冠病毒起源的調查行動，川普將有權進行一系列制裁行動。

繼參、眾議員4月提出法案，允許美國民眾對大陸提出訴訟，針對他們在新冠肺炎疫情中的損失進行求償後，美國對大陸的新冠疫情究責行動進一步升級。

福斯新聞（Fox News）報導，美國共和黨聯邦參議員葛蘭姆提出的這項法案將要求川普向國會證明，北京已經配合國際針對新冠病毒的調查，同時關閉所有相關的濕貨市場、以及釋放所有在疫情期間逮捕的香港民主派抗議人士。如果大陸沒有做到這些事項，國會將授權川普實施一系列制裁行動，包含凍結資產、實施旅行禁令，甚至禁止美國機構貸款給大陸企業。

葛蘭姆昨日在新聞稿中表示，「我相信，如果中國共產黨沒有隱瞞，新冠病毒進入美國。」

「中國拒絕國際社會進入武漢實驗室進行調查，拒絕讓調查人員了解疫情如何爆發，除非他們被迫這麼做，不然我相信中國永遠不會認真配合調查。法案中犀利的部分將會制裁中國，一直到他們配合調查為止。」

支持提出該法案的共和黨籍密西西比州聯邦參議員海德史密斯（Cindy Hyde-Smith）表示，「調查開始後，中國一定要更願意提供資訊，我們試圖從這場災難中習得教訓。該法案將向北京政權表明，世界需要知道答案，疫情是如何開始的，並且如何擴散到全球。」

新冠肺炎疫情在美國境內大爆炸，至今奪走逾8萬人性命，美國經濟也重創，美國會內部愈來愈多聲音要求調查北京在疫情爆發中扮演的角色，甚至祭出懲罰，眾議院共和黨議員上周才宣布成立15人組成的「中國工作小組」，以制定策略，因應來自北京的地緣政治威脅。

同一時間，白宮也已指示各情報機關，調查病毒如何傳播全球，以及病毒是否意外從武漢病毒研究所外洩。

(中時電子報)