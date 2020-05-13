美衛生專家Fauci警告，過早重啟美經濟可能導致新一波疫情爆發，進而壓抑經濟復甦。投資者希望落空。南韓、中國和德國爆出新疫情，加深市場擔憂。阿拉伯承諾減產改善供給過剩，國際原油價上揚。
周二美股收盤，道瓊工業平均指數跌457.2點或-1.89%，為23764.8點。標普500指數跌60.2點或-2.05%，為2870.1點。那斯達克綜合指數跌189.8點或-2.06%，為9002.6點。
標普500從3月23日的低點，至今上漲約34%。周二標普11大分類中，房地產跌幅最大，下挫4.3%，其次是工業類股和金融股，分別跌2.8%和2.7%。
BlackRock大股東PNC金融服務集團表示，將出脫該公司所有22%股份，隨後BlackRock跌7.8%，拖累金融類股表現。
證交所下跌的股數超過上漲股數，比例為2.91:1，在那斯達克為2.65:1。
證交所總成交量為112.8億股，過去20個交易日平均水準為113.6億股。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。