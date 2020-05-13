威盛(2388)小金雞威鋒電子宣佈，獲得USB-IF協會認證的新一代DP Alt-mode VL105晶片量產上市，其特別針對手機周邊應用進行設計，具備「智能盲插」、「DP Alt-mode」以及全功能USB轉接器(USB Dongle)三大特性，目前現已量產供貨。

威鋒表示，VL105適用於「智能盲插」、「DP Alt-mode」以及全功能USB轉接器(USB Dongle)，首先，「智能盲插」是針對時下智慧型手機普遍移除3.5mm耳機孔，預設USB Type-C介面為有線連接外界的唯一方式，這意味著消費者對於音訊的使用需求，僅能轉以無線藍芽或USB Type-C耳機達成。然而，藍芽耳機單價相對昂貴，不全然符合使用意願，VL105為解決此問題而生，整合了三個USB Type-C DRP介面，其一連接USB Type-C手機，兩個下行口可隨意對調連接USB Type-C充電器或USB Type-C耳機；再者，「DP Alt-mode」是因VL105內建支援DP Alt-mode，當VL105連接支援DP替代模式的手機，雙方完成協議之後，VL105會重新定義USB Type-C引腳為可傳輸DP協定，將手機螢幕影像以4K傳送至外接顯示器；若搭配不同的控制晶片，也可輸出最普遍的HDMI、VGA 等一般主流格式；至於全功能USB轉接器，則為VL105搭配威鋒集線器系列晶片，可擴充為多種介面，成為全功能USB轉接器。

威鋒表示，VL105還有另一項突破，則是支援獨家的「自動休眠模式」，透過演算法判斷，當與VL105有連接的相關介面暫無資料傳輸，計時器等候達到默認值，隨即進入自動休眠模式，只留下最少的功能區塊以最慢的頻率運作，此時功耗可低至約1mA。以USB PD協定的特性，通常只有介面連接之初，才有頻繁的資料傳輸，之後就是長時間的無資料傳輸；因此，VL105支援自動休眠模式的技術，協助產品展現極佳的節能優勢，VL105同時支援高通快充模式、華為快速充電模式與超級充電模式。

威鋒行銷副總許錦松表示，威鋒自消費者觀點思考產品應用，VL105即是藉由同理使用者需求，讓使用者可享受新款智慧型手機，卻保有原本的使用習慣。威鋒未來將持續努力，讓使用者付出較低成本獲取美好的使用體驗。

(時報資訊)