新冠肺炎防疫期間，警方取締酒駕沒有假期，中市警六分局為落實酒駕零容忍，確保市民行車安全，仍持續加強取締，日前工業區派出所員警深夜執行取締酒後駕車勤務時，１部汽車行經路檢點，違規跨越車道「逆時鐘」往工業區方向逃逸，員警立即調閱監視器，依道路交通管理處罰條例開罰。

警方指出，中市警六分局工業區派出所員警，日前於西屯區朝馬路與安和路口執行取締酒後駕車勤務，22時50 分許見1輛白色自小客車在距攔查點前約100公尺處，驟然停車並關上大燈，警方直覺有異立即上前鳴笛示意駕駛下車配合盤查，但該車突然違規大迴轉後逆向行駛往工業區方向逃逸，險些撞上後方汽車。

警方針對該違規行為，考量執勤員警及其他用路人安全，於是調閱相關監視器畫面佐證，依道路交通管理處罰條例開罰，使違規駕駛人無所遁形。

警方呼籲防疫期間民眾切勿心存僥倖，取締酒駕不會因疫情關係而降低執法力道，仍會針對易生酒駕高危險路段及時段規劃勤務，若民眾遇警方所設置的酒測攔查點，應配合受檢，切勿逃逸拒絕攔查，以免影響用路人安全及高達18萬元的罰鍰!

(中時 )