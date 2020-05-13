根據Global Market Insights指出，紅外（IR）LED市場規模在2019年超過5億美元，預計在2020年至2026年之間的複合年增長率將超過10％，到2026年，全球IR LED 的市場估值將超過10億美元，出貨量預計將達到80億個，在波長為700nm～850nm的IR LED可能會出現最強勁的成長，主要由於在醫療器械和固態激光器中的紅外(IR)照明應用不斷增加。

IR LED是專用發光二極體，並可以發出700 nm至1mm範圍的電磁輻射，IR LED被廣泛用於信號傳輸系統，包括電視的遙控、監視和夜視的紅外攝像機等，這些LED 由於發熱量低，功耗低而在電子領域獲得了廣泛的關注。在發展中國家的智慧家庭和智慧辦公室應用將有上升趨勢，使IR LED市場參與者提供了機會。紅外技術正在智慧家庭中，實現對電視、音樂系統和照 明設備的遠程控制，從而推動了市場的成長。根據美國國家房屋安全與保護委員 會的數據，美國 47％的人擁有智慧家電產品，隨著IR技術的實施，這導致了創新型智慧家庭設備的開發。

光電協進會產業分析師林政賢指出，根據 gminsights 報告中IR LED 市場的 850nm～950nm 光譜範圍細分市場，在 、2019 年佔據了50％的收入營收，預 計到2026年將實現10％以上的增長。林政賢進一步指出，主要歸功於其在汽車 工業中對夜視技術和手勢辨識等的採用率不斷提高，以及在發展中國家也開始對 道路安全的日益關注，已導致一些汽車製造商在車輛中部署先進的電子系統，這 也將使 950nm-1,020nm 紅外(IR)LED 市場需求產生積極影響。

目前市場發展重點都放在增強針對汽車專用應用的IR LED 產品上， 在未來幾年將會創造巨大的成長機會。850nm IR LED用於行人保護、車道辨識、停機坪檢測和夜視等戶外應用，而940nm IR LED適用於包括手勢辨識，座椅佔用和駕駛員監控在內的室內車輛應用。今年由於 COVID-19 大流行，全球大多數汽車生產商已經關閉了製造工廠，並降低了生產能力，由於原物 料供應的不確定性和消費者需求的下降，這可能會降低IR LED在汽車行業的市場份額。

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