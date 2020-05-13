夏天來了，這幾天熱呼呼！來動物園看「消暑清涼」的！隨著夏天一步步逼近，天氣也越來越熱，不少人在動物園內走逛時，心裡免不了想著冰涼的飲品和大西瓜。台北市立動物園為了讓來園的民眾眼睛消消暑氣，同時提升極度瀕危物種的照養福祉，決定在熱帶雨林戶外區再度推出「冰鎮西瓜」，讓大家隔著玻璃，觀察水中載浮載沉的西瓜龜。

夏天到「冰鎮西瓜」？西瓜龜重出江湖。（台北市立動物園提供）

西瓜龜又名三線潮龜，原產於東南亞地區，因為成體墨綠色的龜殼上有三條縱向黑色條狀斑紋，猛然一看真的就像一顆小玉西瓜一樣，因此被暱稱為西瓜龜。但動物園裡的西瓜龜看起來卻還不像西瓜，這是為什麼呢？原來是因為個體龜殼顏色差異、年齡、性別及季節變化等，都會讓條狀斑紋沒有這麼明顯。一般來說雄性的成熟個體在繁殖季時顏色會最鮮豔，目前在水池中的西瓜龜都還沒達到成熟年齡，也不知道性別，所以請大家耐心等待「冰鎮西瓜」成熟的那天到來。。

保育員於5月3日，將西瓜龜放回戶外活動場。（台北市立動物園提供）

透過林務局野生動物救傷收容計畫，查緝沒入並轉請動物園照養的西瓜龜，部分個體從去年7月熱帶雨林區開放起，就跟著馬來長吻鱷一起在戶外活動場裡跟大家見面。但隨著台灣冬季天氣逐漸轉為濕冷，保育員怕西瓜龜真的變成「冰鎮西瓜」，暫時將西瓜龜移至後場室內環境照顧。經過一個冬天，每隻西瓜龜都增重了10至20%，隨著溫度漸暖，活力也越來越好，似乎告訴保育員，牠們準備好到戶外活動了!保育員選擇在5/3進行西瓜龜下水儀式，讓牠們重新回到戶外活動場中，盡情的游泳與曬太陽，偶而還能找點野味吃呢。

經過一個冬天，每隻西瓜龜都增重了10至20%。（台北市立動物園提供）

西瓜龜在國際上屬於極度瀕危的物種，幼龜在淡水中生活，長大之後會進到河口和沿海地區活動。而這些地區卻正面臨很嚴重的開發和汙染壓力，棲息地的喪失加上國際寵物市場上的需求，造成西瓜龜野生族群在短期內快速的消失。

隨著溫度漸暖，西瓜龜的活力也越來越好。（台北市立動物園提供）

其實河川、河口以及沿岸的樹林不只是野生動物的家，也直接或間接影響著人類的生活品質，如果沒有海岸林的保護，土地和房屋都可能因海風吹襲，難以栽種其他植物，建築設施也需要更多經費進行維護管理；而沒有了河流以及沿岸的綠地植物，都市的溫度調節和空氣汙染防治，也會因熱島效應變得更加困難。在進行人為活動或開發時，儘可能保留自然環境，不只是為了野生動植物，也是為了人類永續的生存。

台灣冬季濕冷，保育員怕西瓜龜真的變成「冰鎮西瓜」，暫時移至後場室內環境照顧。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)