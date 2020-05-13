🔭天氣漸熱，飲料股旺季將到

觀察幾檔飲料股，發現每年的冬天股價會來到低檔，主要因為冬天一般人通常不喝飲料的。就算仍有熱飲市場需求，仍與夏季有明顯落差。

因為疫情影響不少飲料股的股價明顯落後大盤表現，現在天氣逐漸變熱，加上台灣與大陸疫情逐漸舒緩，可以考慮提早佈局一些不錯的優質飲料股票。

🔭優質飲料股觀察名單

黑大特別挑選5檔高價、中價與低價的飲料股，並依照股價由低至高排序，大家可以從中研究適合自己的標的，本篇文章先分享其中3檔百元以下標的。

🗿味全（1201）

⭐️股利政策

之前受到黑心事件影響，曾經連續4年未發放股利，前年開始魏家淡出味全經營，味全開始賺錢，去年配發0.8元股利，今年已經宣布配發1.33元，以4月17日股價20.65元計算，殖利率約6.44%。

⭐️潛在股價空間

觀察味全股價，在黑心事件前，股價約30-40元間波動，去年營收逐漸改善，股價在4月底逐漸走高，6月中來到最高的36.45元，黑大預計現在佈局，28-30元就開始分配下車。

🗿雅茗-ky（2726）

雅茗目前旗下共有仙蹤林、快樂檸檬、2015 成立的「游香食樂」咖哩餐廳、2016 的「Tea Opal茶閣裡的貓眼石」中高端茶飲與「Alma」西班牙小食、2017 的「喝嘛」黑糖珍奶等六大品牌，其中快樂檸檬、Tea Opal 與喝嘛組成 3 大茶飲品牌，其餘品牌則以餐食為主。

現在最主要是以快樂檸檬展店重心，今年第一季因為疫情受挫，導致營運下滑，4月開始大陸陸序恢復營運，有望回到去年成長的軌道。

⭐️股利政策

近年配發2.5元至2.9元股利，去年營收增加，預計配發3元股利，以4月17日收盤價57.9元計算，殖利率約5.2%。

⭐️潛在股價空間

觀察雅茗股價，前年4月中從70元飆到6月高點119元，去年從4月得64元，逐漸北上，到7月中來到高點84.4元，預計今年夏天預計回到70-80元，黑大預計現在佈局，75元以上就開始分批下車。

🗿統一（1216）

⭐️股利政策

近年配發2.5元，前年是因為出售大陸星巴克股權大量獲利，股利才大幅成長到5元，今年預計配發2.5元股利，以4月17日收盤價67.8.元計算，殖利率約3..68%。

⭐️潛在股價空間

觀察統一股價，前年4月中從67元飆到7月高點83元，去年從4月得71元，逐漸北上，到7月中來到高點83元，預計今年夏天預計回到80元，黑大預計現在佈局，79元以上就開始分批下車。

免責聲明：文章資料僅供參考，無買賣邀約之情事，投資人應審慎評估，盈虧自負。

※本文由股市小黑授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)