大陸女星楊冪是著名的戲劇女王，近期復工的她忙拍電視劇《斛珠夫人》，但楊冪今（13日）卻被網傳遭偷拍照，鏡頭直接對著楊冪的大腿處，她一雙腿根全都露，私密處就快曝光。

楊冪身穿長版上衣、超短褲現身片場，大方露出她一雙招牌長腿，但楊冪卻遭粉絲惡意拍照，由下往上拍的視角，剛好是楊冪的大腿根部，照片曝光後引發網怒：「這（次）是穿的短褲，要是裙子呢，直接報警吧」。

楊冪遭偷拍照片曝光後，微博也以「楊冪遭待拍惡意拍攝」登上熱搜榜，引發網一片憤怒和心疼，希望日後不要再有此事發生。

會火微博全文。（圖／取材自會火微博）

(中時電子報)