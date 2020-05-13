中美兩國緊張關係加劇引發市場恐慌，美股昨晚下挫，道指大跌457點，收報23,764點。恒指開低134點，報24,111點；國企指數開低53點，報9,778點。

個股方面，騰訊今日公佈業績前，股價開低0.65％，報428.2港元。

美團開高3.9％，報116.4港元。

阿里巴巴開低2.1％，報195.5港元。

(工商 )

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