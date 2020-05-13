恒指開低134點 美團股價開高3.9％ 10:012020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美兩國緊張關係加劇引發市場恐慌，美股昨晚下挫，道指大跌457點，收報23,764點。恒指開低134點，報24,111點；國企指數開低53點，報9,778點。 個股方面，騰訊今日公佈業績前，股價開低0.65％，報428.2港元。 美團開高3.9％，報116.4港元。 阿里巴巴開低2.1％，報195.5港元。 (工商 ) #美團 #股價 #港元 #恒指 #中美兩國 也許您會感興趣 推薦閱讀 期待美重啟經濟 陸港股大漲 10:512020/05/11 財經 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 恒指升371點 騰訊漲4％ 17:112020/05/11 財經 海洋公園瀕倒閉 港府撥50億港元救亡 21:442020/05/11 兩岸 順豐挺進外賣商機 美團嚇跌 04:102020/05/12 全球財經 恒指開低逾1％ 下跌近400點 10:362020/05/12 財經 恒指午盤收跌438點 12:492020/05/12 財經 恒指收跌1.45％ 石油股走疲 16:502020/05/12 財經 《港股》恒指週二跌1.45％ 石油股無力 17:052020/05/12 財經 重談中美一階協議？川普：沒興趣 04:102020/05/13 財經要聞 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 【神秘鞋王1】庫克勒令製鞋「蘋果化」 寶成後再傳鞋王裁員3萬人 - 財經 陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起 - 財經要聞 - 工商時報 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 1分鐘讀財經》驚！亞洲爆第2波疫情 陸韓日確診回升 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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