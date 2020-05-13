民進黨在2020總統立委大勝，蔡英文總統各項民調也陸續出爐，最新民調結果顯示，有高達74.6%的民眾對蔡的執政感到滿意。民進黨桃園市議員王浩宇表示，「感謝團隊努力，防疫表現獲肯定」。卻讓不少網友傻眼，在他轉載貼文留言，「紓困搞成這樣！有什麼好高興」。

據《寶島通訊社》昨12日所公布最新民調，針對「蔡英文執政滿意度及未來4年信任度」進行調查，高達74.6%的民眾對蔡的執政感到滿意，對未來四年執政信任度也突破了6成，均創下佳績。此外，在主要政黨滿意度上，民進黨的支持度也較國民黨要高出許多。

值得注意的是，「整體來說，請問您信不信任蔡英文總統？」，結果更顯示，有高達69.3%的民眾表示信任，其中30.1%選擇「非常信任」、39.2%選擇「有點信任」，而「不太信任」佔15.4%、「非常不信任」僅佔8.2%。

對於這份民調，王浩宇在臉書轉貼其開設的「我是中壢人」粉專貼文，「謝謝大家的努力，民進黨防疫表現獲得肯定，蔡總統施政滿意度，桃園創歷史新高」。

但不少網友卻不買帳，在其臉書留言直呼「紓困搞成這樣！有什麼好高興」、「現實情況就是，只要一說民進黨不好，馬上被瘋狂罵」、「王浩宇當大家都傻？」、「完全無感耶」、「4月1日愚人節過很久啦，王議員還沒過完？」、「自我感覺真好」。

也有網友表示「蔡總統加油！」、「民進黨防疫有目共睹，但紓困做不好是事實」、「防疫表現真的不錯」、「民進黨很努力了吧」。

(中時電子報)