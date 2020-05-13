高雄市長韓國瑜的罷免投票日期逼近，但韓國瑜陣營的意向卻尚未表明，該不該動員投下反對罷韓的票？該不該宣傳？昨日國民黨前主席洪秀柱已呼籲韓支持者出來投票，國民黨卻只表示尊重柱姐說法。對此，藍議員分析，如果因策略錯誤造成韓罷免案通過，後果難以承受，因此國民黨要非常小心評估。

台北市議員徐巧芯昨在政論節目上指出，根據近期民調顯示，有50%的民眾表態將會出門投票，而其中支持罷韓的人佔6成、反罷韓的民眾佔2成，徐指出，以這樣的比例之下，呼籲民眾出來投反對票可能會讓韓國瑜的處境更危險！

她分析，要讓罷韓失敗只有兩種可能，一是支持罷免的投票數低於57萬3千票、低於總投票人的25%，二則是讓反對罷免的票數超過支持的得票數。徐巧芯指出，如果現在兩方票數勢均力敵，韓國瑜有機會漂亮的用票數壓制罷韓，贏得很好看，那當然是最好，不希望最後是因為策略上錯誤而敗北，徐巧芯呼籲韓營、呼籲黨中央，制定出明確的方向，讓藍營的支持者可以遵循。

(中時電子報)