工控記憶體大廠宜鼎(5289)第一季獲利創新高，EPS達3.96元，加上入選MSCI明晟全球小型指數成分股，股價開高6元達186元，再度回到歷史高點。
宜鼎第一季隨著新冠肺炎疫情帶動伺服器及醫療相關記憶體模組強勁需求，成為疫情受惠者；營收達20.33億元次高，歸屬母公司稅後淨利3.16億元，季度獲利創下歷史新高，每股淨利3.96元。
宜鼎第一季營收季增11.2%，與去年同期相較成長5.6%，為營收同期新高，平均毛利率季減0.5個百分點為30.8%，較去年同期增加0.25個百分點，營業利益季增14.1%為3.81億元，與去年同期相較成長8.5%，加上業外表現改善；淨利歸屬母公司業主3.15億元，年增率24.73%，較去年第四季成長約37.4%，EPS 3.96元。
由於新冠肺炎疫情持續帶動伺服器及醫療相關記憶體模組需求，宜鼎第二季營運可望維持高檔，全年營運亦可望成長。
另外，MSCI明晟於台灣時間今日清晨公布最新半年度調整，全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增13檔，包括宜鼎也列入，帶動股價開高達186元；前波高點在190元。
(時報資訊)
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