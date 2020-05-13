安馳(3528)第一季營收為11.99億元，亦較去年同期成長30.47%，惟受美元匯率貶值影響，第一季稅後淨利為0.37億元，較去年同期略減13.82%，每股稅後盈餘為0.57元。

安馳第一季營收為11.99億元，較去年同期成長30.47%，第一季稅後淨利為0.37億元，較去年同期略減13.82%，每股稅後盈餘為0.57元，主要受到美元匯率貶值影響，第一季毛利率為10.7%，較去年同期下降3.92個百分點，預估隨美元匯率走穩，公司高毛利產品出貨比重增加，毛利率應可恢復正常水準。

安馳表示，公司致力於提供客戶整合度及精密度更高的解決方案，並持續推出利基型的客製化產品。今年Xilinx產品線將推出ALVEO U50系列板卡，搶攻大數據分析及金融演算加速器市場，目前產品已進入送樣階段，預估下半年開始進行試量產，明年可望放量出貨。

在ADI產品線部分，安馳今年將推出振動量測分析方案(Condition-based Monitoring；CbM)，與策略聯盟夥伴共同研發智慧化邊緣預兆診斷運算方案，透過機邊自動感測、分析、診斷等功能促進設備管理與維護效率，減少客戶硬體開發、系統整合、演算法開發等難度，加速工廠智慧化與自動化發展。

在5G通訊應用方面，安馳今年在國防及商用方面均有所斬獲，在5G國防用產品方面，安馳已取得5G通訊基礎建設標案訂單，出貨量穩定成長，而在5G商用產品方面，隨5G通訊傳輸架構底定，目前積極與下游工業電腦及大型系統廠商合作，共同開發5G相關商用射頻設備，預計下半年將可望推出5G通訊終端應用產品。

另外，在4月營收方面，安馳4月營收為4.18億元，月減少9.98%、年增加19.6%，累計前4月營收為16.18億元，較去年同期大幅成長27.47%，主要在於全球新冠肺炎疫情擴散，帶動雲端、醫療及自動化相關應用產品需求成長。

安馳表示，前4月營收較去年同期成長27.47%，主要在於全球新冠肺炎疫情擴散，帶動雲端、醫療及自動化相關應用產品需求明顯增加。其中Xilinx在雲端加速平台方面，公司成功切入醫療用基因定序演算市場，在邊緣運算應用方面，今年半導體測試及工控自動化應用相關產品出貨量明顯提升；而ADI產品則在智慧醫療產品市場，提供客戶從生理感測元件、醫療顯示器到智能檢測儀器等全系列產品，以目前訂單來看，公司今年上半年營運表現可望維持穩健成長。

(時報資訊)