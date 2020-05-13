1.鴻海(2317)：擬配息4.2元，創下歷年次高，股價走高逾1%，在78元上方強勢震盪。
2.泰山(1218)：獲納入MSCI全球小型指數成分股，多方歡呼走高逾3%。
3.同泰(3321)：Mini LED題材熱燒，開高急攻漲停板。
4.同致(3552)：大陸車市疫後明顯回溫，外資昨日擴大買超690張，今早勁揚半根漲停板。
5.樺晟(3202)：NB需求熱，後市營運樂觀，量能增溫股價直拉，為3個月來高點。
6.麗清(3346)：大陸新車銷售漸回暖，後市復甦可期，股價逆勢走高逾2%，再創本波反彈高點。
7.寶雅(5904)：第一季EPS達5.06元，連三季賺進逾半個股本，早盤攻上559元，再創天價。
8.聯強(2347)：Q1三率三升，攀九年新高，EPS為1.08元，Q2審慎不悲觀，早盤上漲逾3.5%，衝上波段新高價。
9.嘉晶(3016)：Q1獲利年增14.98%，EPS為0.08元，全球小型指數成分股列入新增行列，股價觸及漲停價，攀上波段高點。
10.萬海(2615)：4月營收年減1成、月減16.39%，BDI同樣連15黑，晨盤下挫近2.5%。
11.錸德(2349)：Mini LED萬眾矚目，人氣不退散，股價連3日大漲，早盤再闖漲停，鎖5.88元。
12.茂林-KY(4935)：蘋概股題材，加上此次MSCI半年調列入中小型新增名單，股價反彈漲逾2.5%。
13.漢磊(3707)：營收利多，撇Q1每股虧0.45元、外資小幅轉賣超，晨盤爆量上攻近5%，登2個月高價。
14.敦泰(3545)：神盾擬以16億元收購16%股權，早盤挾量重挫逾4.5%。
15.技嘉(2376)：英特爾、輝達加持，三大法人昨擴大買超，早盤漲逾5%，挑戰60元。
16.宜鼎(5289)：Q1每股賺3.96元，入選全球小型指數成分股，帶動早盤漲逾3%，收復5日線。
17.合一(4743)：列入全球小型指數成分股，早盤帶量攻漲停，登1年來新高。
18.泰博(4736)：中研院新冠抗原快篩授權，拚6月獲可搶市，開盤即漲停。
19.亞諾法(4133)：新冠疫苗5月進入動物暨安全性試驗，早盤一度漲逾3%。
20.恆大(1325)：亞洲第二波疫情恐再起，防疫題材不退燒，股價走高逾2%，在百元關卡前蓄勢。
21.瑞基(4171)：新冠病毒檢測試劑題材利多，早盤急攻漲停板，再創高點。
22.紅馬-KY(2928)：故鄉納稅業務撐盤，前4月營收續登高，今早強逾9%，差一步漲停。
(時報資訊)
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