中航(2612)今天召開股東常會，承認去年度營業決算表冊，並通過發放0.8元現金股利。

中航主要營業收入包括海運、內陸貨櫃運輸及倉儲物流收入，2019年營收37.63億元，年減1.5％，營業利益4.6億元，由於營收減少、營業成本及費用增加等因素影響，稅後淨利3.24億元，年減37％，每股盈餘1.64元。

2019年度受中美貿易戰及地緣政治風險影響下備受挑戰，散裝運輸市場的噸位供給過剩情況持績，平均運費雖有提升，但全年鐵礦砂貿易量受巴西礦災影響而衰退，長程貨載量減少。2019年船舶噸位仍然是供給過剩的一年，但受到環保公約生效影響，船東拆船意願增加，海岬型船隊噸位年淨成長率約為3.7％。

公司指出，2020年國際散裝海運市場仍將面對嚴峻的挑戰，新冠肺炎在全球造成大流行，各國不安情緒持續蔓延。世界各大經濟體前景將受到拖累，經濟增長被迫放緩甚至衰退，大陸各地工廠復工狀態不一，對鐵礦砂等原物料需求仍存在極大不確定性。

海岬型新船數量今年預期將交付超過百艘，尤其是超大型礦砂輪對運費恐帶來巨大的壓力，巴西尾礦壩潰堤事故雖然暫時告一段落，但各礦區仍有隨時停產的疑慮。隨著國際海運組織(IMO)頒布船舶燃油限硫令已於1月1日起全面生效，低硫燃油價格大幅攀升。不論是安裝脫硫設備或吸收高、低硫燃油價差，對船東的航次成本及營運風險都將帶來前所未有的挑戰，提升效能與航行安全仍將是首要的任務。

(時報資訊)