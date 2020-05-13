竹南鎮光華北路、勝利街及頭份市文林路36巷的多叉路口，過去因勝利路口缺乏專用號誌管制，造成許多駕駛誤認號誌，經常發生誤闖紅燈，遭違規告發。去年，一名溫姓駕駛遭開單告發後提出申訴，竹南警分局受理後實地會勘，發現確實會影響用路人，除建議監理站撤銷罰單外，並請工務單位改善路口號誌，維護用路人的權益。

竹南分局指出，這處多叉路口是位在頭份、竹南的交界處，包括了竹南的光華北路、勝利路，以及頭份市文林路36巷等道路在此交匯，形成了多叉路口，由於光華北路與勝利路2個路口緊緊相接，所以當初工務單位在設置路口交通號誌時，就只在光華北路口上設置紅綠燈，勝利路口則未設置。

依照正常的行駛規定，駕駛人由勝利路駛至光華北路口，如遇紅燈時，須先匯入光華北路，再等號誌轉綠再直行或右轉，但因2個路口太接近，勝利路上車輛很難轉至光華北路上停等，許多用路人都會將對向頭份文林路36巷口的號誌，誤認成是屬於勝利路的號誌，見到綠燈亮起時，就直接駛出路口左轉光華北路口，因而形成違規闖紅燈及逆向等狀況。

去年間，就有一名溫姓市民駕車沿勝利路行駛至光華北路口時，光華北路口是紅燈，文林路36巷口的號誌是綠燈，溫某誤為勝利路這端也屬綠燈，於是直接闖出路口左轉光華路口，剛好路口有一部竹南警分局巡邏車，見狀追上開單告發。

溫某在攔檢的員警說明下，才知道他每天用這種方式通過路口，居然都是違規行為，當下雖然感到委屈，但也只能收下這張罰單，但事後向竹南警分局提出交通申訴案。

經過分局審核人員檢視資料並派員至現場勘查，發現雖然該路口交通設施均符合規定，卻也發現有許多駕駛人會被路口交通設施誤導，認為温某違規行為情有可原，除了建議監理機關撤銷違規舉發外，還主動召集相關路權管理單位共同會勘改善，將光華北路口的停等線往後移置，避免與勝利路緊接，造成誤認，並在勝利路口設置專用的號誌，改善長期來民眾交通違規陷阱，獲得一致讚揚。

(中時 )