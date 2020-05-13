高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，YouTube「謝謝琳來了」網路節目製作人，詢問一名高雄在地的深綠計程車司機，希望可以透過影片，傳達高雄市民真實想法。小黃運將直言，罷韓根本就是浪費、狗屁倒灶，人民要的只是安居樂業，可政黨卻一直內鬥，把資源鬥光了。

深綠運將表示，我們花了那麼多錢選一個市長，又要花那麼多錢罷免，何況這個市長已經當了兩年多，好壞先不說，罷免只是要讓他少做365天，值得嗎？認為挺韓、罷韓都是炒作出來的，韓國瑜再怎麼不好，下次不要選他就好，為什麼一定要浪費那麼多錢？根本浪費。

韓國瑜究竟有沒有做事？運將說，「有啊，路都有鋪」，為什麼會討厭韓國瑜，「你會請一個員工，想上班就上，不上就不上嗎？」議會去過幾天？韓國瑜最受耳語的就是這點。不過，製作人反駁，表示曾跟拍韓國瑜，他從早到晚馬不停蹄，實憑實據，且縣市首長都是責任制，至少不會上班去睡覺，運將的說法也反應出普遍人民被民進黨洗腦的證據。

運將說，其實自己很討厭蔡英文、討厭新潮流、討厭陳菊，但還是投給蔡英文，因為她有一件事做對了，蔡英文強調護主權，「我是中國人，但我不是中國共產黨」，而人民要的就是賺錢養家活口，政黨一直內鬥，把所有資源鬥光了，老百姓還有什麼收入可言，如果大環境安居樂業、人民富有，哪個政黨執政有什麼差別，這才是政治的根本，而不是選出來又操弄搞得亂七八糟。

製作人也提到，大部分媒體風向一面倒，都只講韓國瑜壞的部分，建議市長可以跟市民溝通。至於民進黨在選舉期間不斷強調主權，他質疑「真的做到了嗎？」紓困亂糟糟，我們繳稅繳得很甘願，政府紓困卻不乾脆，政府應該檢討，而非錯了道歉，然後媒體戰去洗，痛批「真的覺得錢櫃燒死人比罷韓還重要嗎？你們有病嗎？」希望執政黨不因要奪權奪利，忘了人民權利，「沒有權利會死嗎？可不可以把人民擺在第一啊！」

(中時電子報)