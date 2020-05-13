陸股三大指數13日開低，滬指開盤報2,882.96點，跌0.3％；深成指開盤報10,978.31點，跌0.34％；創業板指開盤報2,120.01點，跌0.19％。

從盤面上看，半導體、光刻膠、攝像頭等概念類股跌幅居前。

海通證券表示，晶片、半導體、5G等目前處於超跌反彈區間，適合短線資金關注。

(工商 )

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