A股開低 深成指開盤跌0.34％ 10:102020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數13日開低，滬指開盤報2,882.96點，跌0.3％；深成指開盤報10,978.31點，跌0.34％；創業板指開盤報2,120.01點，跌0.19％。 從盤面上看，半導體、光刻膠、攝像頭等概念類股跌幅居前。 海通證券表示，晶片、半導體、5G等目前處於超跌反彈區間，適合短線資金關注。 (工商 ) #開盤 #半導體 #深成指 #A股 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 犯錯！巴菲特砍掉航空股 散戶偷學2招保命 13:242020/05/09 財經 疫情攪局＋降息環境 金融股今年獲利 恐承壓 04:102020/05/10 財經要聞 《港股》恆指開盤上漲0.99％ 影視娛樂股走高 09:432020/05/11 財經 《類股》小資族存股＋挪威央行青睞 金融類指登季線 10:172020/05/11 財經 《業績-半導體》京鼎4月營收攀21月新高 前4月增逾3成 10:342020/05/11 財經 男童把7米蟒蛇當玩具 6年後…悲劇發生了 11:562020/05/11 社會 《科技》SEMI號召半導體業 攜手防疫捐贈醫療物資 15:402020/05/12 財經 陸金融資產重獲外資認可 4月增持人幣股債逾千億 03:042020/05/13 兩岸 陸股兩大投資主流 快跟上 04:102020/05/13 投資理財 兩會將屆 陸股擁三大優勢 04:102020/05/13 投資理財 財經熱門新聞 【神秘鞋王1】庫克勒令製鞋「蘋果化」 寶成後再傳鞋王裁員3萬人 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 爆內幕！許勝雄怒拔金寶駙馬 女婿這動作小心了 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 勞工紓困貸款 龔明鑫：確定加碼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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