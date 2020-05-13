李方酒店集團台北市信義區獨棟商辦和新北市新店大台北華城土地標售案，兩標的總底價約11億元，12日下午開標。普華國際不動產總經理田揚名表示，由於其中一組潛在買家，希望兩標一起競標，並正爭取銀行七成的貸款，為配合銀行放款會議召開時間，因此在協商賣方皇家季節酒店集團負責人之後，已另公告延標到六月5日，底價不變。

皇家季節酒店集團負責人委託普華國際不動產，於三月公告，將在五月12日公開標售台北市信義區整棟商務樓、以及大台北華城秀岡山莊近8千坪土地，兩標總底價，合計約11億元。

不過田揚名表示，全案臨時延後開標日期至六月5日，總底價不變，還是維持11億元。主要是因為先前領取標單組數，分別有6~7封，兩筆總計有14組潛在買家，但其中有某建設公司買家，希望兩標一起購買，總價11億元，由於配合自備款的資金需求，正向銀行洽商貸款七成，但銀行放款會議召開時間要到五月，根本來不及趕在五月12日開標之前，完成貸款作業。

田揚名表示，因此，潛在買家為配合銀行召開放款會議時間在五月底，因此一面出具書面保證書，表達希望延標之意，一面向賣方皇家季節酒店集團的債權銀行-安泰商銀協商；經取得安泰商銀同意後，買賣雙方都樂觀其成，希望可以成就雙方，因此普華一一通知已領取標單的潛在買家，通知延後，並在普華官網公告，延標到六月5日再進行開標。

(工商 )