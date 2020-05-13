阿嬌(鍾欣潼)和小8歲「醫界王陽明」賴弘國結婚不到2年，就決定離婚，分開原因引起眾多紛紜，眼科醫師黃宥嘉近日在節目點破阿嬌想離婚心聲，並直言兩人過去在真人秀上的互動，早就透露端倪，「阿嬌根本不想正眼看賴醫師(賴弘國)」，這讓主持人鄭弘儀都讚嘆她「觀察入微」。

黃宥嘉在《新聞挖挖哇》透露，她看了阿嬌和賴弘國在真人秀的片段，但她完全沒在她們身上看到新婚夫妻的表現，「我覺得阿嬌根本不想正眼看賴醫師(賴弘國)」，這讓她非常震驚，鄭弘儀忍不住說「妳觀察入微」，黃宥嘉也回「因為我就專門看人家眼睛嘛！我不太會看別的地方。」

她也「道破阿嬌為什麼要離婚的心聲」，認為這就是錢除以自尊，數值得出來太低的問題，「就是你錢賺得很少，可是你自尊很大」，她也表示2人財力有懸殊，但男方卻跟女方說「我的自尊很重要，請妳配合我的生活模式。」

這就是雙方價值觀不同，因為男方要女方照他期望的婚姻模式，但婚前沒講清楚，不過黃宥嘉也表示，賴弘國會有這樣的期望是可以理解的，因為就好像是「貧窮的人不能夠去理解更富有的人的生活方式。」

(中時電子報)