新竹市29歲陳姓女子去年7月產下一名女嬰，3個月後女嬰突然臉色發白，陳女發現後立刻將她送醫急救；醫師檢查發現女嬰體重僅2400公克，且有呼吸困難情況，通報新竹市政府社會處。檢方調查後發現，陳女僅餵女嬰喝米漿，且沒有按時餵食，依《刑法》妨害幼童發育罪起訴。

據《自由時報》報導，陳女育有1子1女，去年又生下女嬰，3個月後陳女發現女嬰臉色發白，趕緊將女嬰送醫，經院方檢查後發現，女嬰已出生3個月了，體重卻僅有2400公克，除了體重過輕外，女嬰還有發紺、呼吸窘迫等症狀。經過治療後，女嬰雖然已順利出院，但仍無法恢復到正常嬰兒的體重，甚至有神經功能發展遲緩現象；醫師還發現，女嬰曾因腦部缺氧，會不自主抽蓄。

經檢方調查表示，陳女坦承只餵女嬰喝米漿，她不知道嬰兒需要4小時餵食1次，都是等女嬰睡醒才餵食；陳女表示，前面2個孩子都是家人或朋友照養，之後懷第3胎也沒告知已分手男友。

檢方認為，陳女行為涉嫌凌虐，造成妨害幼童身體自然發育結果，使得小孩發育停滯，最後依《刑法》妨害幼童發育罪提起公訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)