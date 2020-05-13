七七行館案 劉政池又因偽造文書遭判10月 10:142020/05/13 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池被控竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」因違法擅自占用設置地下貨櫃，最高法院依違反水土保持法將他判囚1年2月定讞，但部分撤銷發後更審，劉政池入獄服刑後，台灣高等法院更一審將他判決10月及偽造文書罪判刑3月可易科罰金。 前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿、陽管處建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華，都已獲判無罪確定。 (中時 ) #10月 #建管 #法院 #陽明山 #陽明山國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 證據找到了？武漢病毒實驗室去年10月曾關閉？ 19:022020/05/10 國際 陸殺童犯死緩惹議 最高法院介入 04:102020/05/11 焦點新聞 高院「千古奇文」的判決文 04:102020/05/11 兩岸藝文 元祖少東存摺遭盜領610萬 前妻判刑8月定讞 11:022020/05/11 社會 李承翰案綠委提修法 監護處分最長14年 今送程委會 10:152020/05/12 政治 庭院驚見2巨蛇交纏「跳探戈」 網驚：好可怕 16:022020/05/12 社會 渣男大生要學妹幫手淫 竟扯為看她簡訊車禍手受傷 16:122020/05/12 社會 智商法院首任院長 最高院女法官陳駿璧出任 22:292020/05/12 社會 社會熱門新聞 高雄巿議員疑闖紅燈 騎士5天後宣告不治 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 雙載馬尾妹穿小丁丁露圓臀 他緊跟護送22秒 - 社會 金寶駙馬傳與女高管「不正常」 老董許勝雄震怒拔婿 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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