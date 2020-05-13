前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池被控竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」因違法擅自占用設置地下貨櫃，最高法院依違反水土保持法將他判囚1年2月定讞，但部分撤銷發後更審，劉政池入獄服刑後，台灣高等法院更一審將他判決10月及偽造文書罪判刑3月可易科罰金。

前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿、陽管處建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華，都已獲判無罪確定。

(中時 )