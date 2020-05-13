台北市東區知名連鎖手搖飲品牌「綿綿mimitea」，去年間遭人上網惡搞，密集留言批評「飲料內有蒼蠅」、「難喝」、「不推」給予一星負評，店家憤而提告。台北地檢署調查發現，上網打負評的林、呂2名網友，實際上沒去該店消費過，卻虛構不實評論，依加重誹謗罪嫌起訴林、呂2人。

「綿綿mimitea」位於北市大安區，標榜以純正蜂蜜為招牌的手搖飲專賣店，由於店面充滿童趣風格設計，也成為北市東區216巷拍照打卡的景點。

去年9月5日晚間，該店發現有網友在該店臉書粉絲專頁的GOOGLE地圖評論網上，留下多則負面評論，包括「飲料內竟有蒼蠅！品管也太差了」、「難喝」、「不推」、「珍奶是隔夜的嗎？超硬又沒味道」、「店員態度可以再差一點」，並留下3個表情符號、還打一星負評。

事後，經營該店的「大創奕企業社」石姓負責人因上臉書瀏覽時發現這些不實的負面評論，報警提告。警方依網路IP位址，查出是20多歲的林女、呂男上網留言，將2人送辦。

北檢調查，林、呂2人沒到該手搖飲店消費，卻撰寫刊登虛構且不利手搖飲店的情節、評價，依加重誹謗罪嫌起訴2人。

(中時 )