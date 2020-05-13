新冠疫情影響全球經濟，不過美股依舊暢旺。財信傳媒董事長謝金河指出，這期經濟學人用了一幅漫畫，顯示美股的暢旺與基本面的背道而馳，形成一條很大的鴻溝，道盡了水淹股市的無奈。

謝金河11日在臉書發表「經濟愈病，央行愈猛：逼錢入股市」一文指出，這一輪疫情撞擊全球經濟，威力相當猛烈，美國失業人數已增至2050萬人，各國經濟成長率都有如跳水般，第一季的負成長，到了第二季可能更加劇。這次疫情也使過去兩個呼風喚雨的投資大師束手無策，像是股神巴菲特這次被美股的熔斷嚇呆了，他除了把手上4大航空公司股票清光，認賠出場，手上握著1300億美元現金，一直看著。結果道瓊工業指數彈升6千多點，科技股已重返疫情前的高峰，這巴菲特也只能觀望。這次波克夏A股從344970美元跌至240000美元，目前在265280美元，市值跌至4297億美元，股價彈升力道微弱。

另一個則是日本投資之神孫正義，2000年孫正義以2000萬美元投資阿里巴巴，報酬率幾乎到萬倍，但這次疫情重創孫正義，這次軟體銀行股價從12090日圓殺到2609.5日圓，股價慘跌近8成，軟銀這個會計年度預計虧損7500億日圓，投資WeWork慘賠75億美元，孫正義大手筆投資的願景基金今年可能慘賠1.8兆日圓。過去廿年戰無不勝 攻無不克的投資之神孫正義，今年這一關非常不好過。

謝金河表示，這是算總帳的年代，資金洪水有如大浪襲來，能乘風破浪的不多，沒頂的人可能比比皆是！巴菲特一生很少看到熔斷，這回看了很多次。投資屢賺暴利的孫正義，這回也踢到鐵板了！

(中時電子報)