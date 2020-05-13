受到新冠肺炎疫情影響，全球體育賽事幾乎全部停擺，雖然目前疫情有趨緩的態勢，歐洲職業足球聯賽也可望恢復比賽，因此世界田徑總會公布了新的鑽石聯賽賽程，不過賽程相當密集，如何防疫將成為重要課題。

原定4月17日在卡達杜哈展開的鑽石聯賽首站賽程，因為疫情而被迫取消，世界田總在12日公布鑽石聯賽新賽程，從8月14日開始，10月17日結束，為期2個月的賽程共有11站比賽，分別是8月14日摩納哥站、16日蓋茨黑德站、23日斯德哥爾摩站、9月2日洛桑站、4日布魯塞爾站、6日巴黎站(尚未確定)、17日羅馬／那布勒斯站、19日上海站、10月4日尤金站、9日杜哈站、17日大陸(地點未定)。

這11站賽程當中有好幾場比賽都只隔了1天，這對於防疫方面將是重大考驗，畢竟每場比賽都是在兩個國家的不同城市舉辦，一旦屆時疫情還沒能獲得良好控制的話，勢必會影響到選手的參賽意願。

世界田總表示，雖然取消了蘇黎世總決賽，但但鑽石聯賽大會同意2021年與2022年仍交由蘇黎世來舉辦總決賽，而原定2021年舉辦總決賽的尤金城市，改為2023年接辦總決賽。

世界田總說，考慮到現有狀況，無法保持每一站比賽以及參賽選手的公平性，因此今年的鑽石聯賽不會有積分制，每一站舉辦的城市將在兩個月前公布比賽形式以及比賽項目。

(中時 )