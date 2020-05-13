周三美元兌主要貨幣走勢轉攻為守，在美國有一天可能採取負利率的臆測升溫之際，交易商觀望聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的演說。

儘管部分聯準會決策官員認為已經趨近於零的利率水準沒必要跌入負值，但美國總統川普周二再度表態，要聯準會採取負利率。川普在推特上發文表示，只要其他國家正在享受負利率的好處，那麼美國也應該收到這個「禮物」。

聯準會主席鮑爾將在彼得森國際經濟研究所主持的網路直播會議中，就當前經濟議題發表談話。

周三盤中，對風險敏感的貨幣表現乏力，因美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）在參議院線上聽證會上，就美國過早重啟經濟的風險提出警告，對市場而言，這意味著受新冠肺炎疫情重創的經濟仍然面臨不確定性。

佛奇表示，美國尚未完全控制新冠肺炎疫情，過早重啟美國「完全有可能」引爆第二波疫情，他並表示這場大流行病不會在秋季就消失。其發言打臉此前川普「就算沒有疫苖，疫情也會過去」的說法。

周三亞洲市場，美元報107.15日圓，失守周二站上的4月24日以來新高（107.76日圓）。歐元前一日兌美元漲約0.4%，目前報1.0848美元。澳元報0.6473美元，較周一創下的一周新高0.6562美元回落，中國禁止部分澳洲肉品進口，亦為澳元帶來壓力。

英鎊報1.2264美元，仍處於5周低點附近，英國解封計畫的情勢不明，使英鎊承壓。根據周二出爐的官方數據，截至五月初，英國的新冠肺炎死亡人數已經超過3萬8,000人，超越義大利成為歐洲疫情最嚴重的國家。

(時報資訊)