MSCI季度調整，小型指數增加13檔，合一(4743)名列其中，今日股價開高後，衝至漲停板79.2元鎖住，並帶動同集團的中天(4128)飆至漲停，中研院新冠抗原快篩授權，泰博(4736)搶到第一，股價跳空鎖漲停241元。

而亞洲新冠肺炎第二波疫情再起，防疫概念股表現不弱，雃博(4106)漲幅逾6%、高端疫苗(6547)、中化生(1762)也都紛紛上漲，上市櫃生醫指數聯袂逆勢揚升，上櫃生醫指數漲幅逾1%，成為盤面上的焦點人氣族群。

MSCI明晟全球標準指數(MSCI ACWI)成分股的半年度調整，全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增13檔，合一名列其中，今日股價開高後直奔漲停板79.2元，至9:40，買單有1400餘張排隊。合一第一季淨損歸屬母公司業主1億8919萬元，每股虧損0.54元。

中研院新冠抗原快篩授權，泰博率先搶到，下一步將依衛福部專案製造(EUA)要求送件申請許可，會依照規定啟動臨床試驗，後續更會申請出口許可，今日股價跳空鎖漲停241元，至10:40，買單有超過1700餘張等著搶進。

(時報資訊)